МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу, в отсутствие влияния зарубежных игроков, коррекционно снизился по основным индексам после шести торговых дней роста, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,88%, до 2677,86 пункта, индекс РТС — на 1,16%, до 1142,07 пункта.

До того рынок восстановительно рос несколько недель подряд, в том числе шесть предыдущих торговых сессий непрерывно. В итоге по итогам пятницы основной индекс закрылся лишь чуть ниже уровня, с которого месяц назад пошел обвал акций вслед за нефтяными ценами и рублем. Долларовому РТС до того уровня еще 10%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.45 мск снижается на 45 копеек, до 73,85 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 80,85 рубля.

Сегодня рынок торговался без внешних ориентиров — биржи Европы и США закрыты по случаю Страстной пятницы, а итоги прошедших накануне консультаций ОПЕК+ оказались неоднозначными и говорить о новом соглашении как о полноценном событии рано, поясняет Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"В пятницу российский фондовый рынок снизился на умеренно негативном внешнем фоне. Так, основным поводом к продажам послужило снижение в четверг вечером рынка энергоносителей, в ходе которого ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 32 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика в Азии и отсутствие торгов на западных площадках не дали дополнительных поводов для движения нашим акциям", — добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Страны ОПЕК+ на прошедшем накануне заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для "стабилизации" рынка нефти. Но документ принят с условием – со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новое соглашение предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — с января 2021 года по конец апреля 2022 года.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Низколиквидные акции ОВК после дневного роста, в ходе которого бумаги максимально поднимались на 6,7%, к закрытию торгов возглавили список лидеров падения и опустились на 5,73%.

Также среди лидеров снижения сегодня оказались акции "Роснефти" (-2,55%), "Норникеля" (-2,31%), депозитарные расписки X5 (-2,24%), акции банка "Санкт-Петербург" (-2,03%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (-1,49%), акции "Алросы" (-1,46%), НЛМК (-1,41%), Московской биржи (-1,4%), "Лукойла" (-1,37%).

В лидерах роста – депозитарные расписки "Русагро" (+3,43%), акции "Юнипро" (+2,11%), префы "Ростелекома" (+1,8%), акции АФК "Система" (+1,49%), префы "Мечела" (+1,43%), а также акции ТГК-1 (+1,33%), ТМК (+1,29%), "Полюса" (+1,25%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (+1,06%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи достиг цели коррекционного роста – диапазона 2700-2750 пунктов, что говорит об увеличении вероятности разворота на рынке и возобновления нисходящей динамики, считает Зварич.

В понедельник на биржи вернутся американские игроки и станет ясно, как итоги соглашения нефтедобывающих стран оценивают на рынке "черного золота", в свою очередь отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Технические сигналы позволяют рискованным активам без особых препятствий идти выше, но с фундаментальной точки зрения следующая неделя будет насыщена статистикой и отчетностью, которые вряд ли можно будет назвать сильными. Впрочем, если ситуация с коронавирусом продолжит заметно улучшаться, а нефтяные цены порадуются "сделке", остальные факторы могут отойти на второй план", — заключает аналитик.