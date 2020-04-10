МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Компании Apple и Google совместно создадут технологию по отслеживанию контактов для борьбы с распространением коронавируса, сообщается на сайтах компаний.

В сообщении говорится, что, учитывая способ передачи коронавируса между людьми, которые находятся поблизости, специалисты в области здравоохранения выяснили, что отслеживание контактов может быть важным механизмом для сдерживания вируса. Сейчас ведущие мировые специалисты, университеты, НПО пытаются создать технологию по отслеживаю контактов.

"По этой причине Apple и Google примут всеобъемлющее решение, которое включает программный интерфейс (API) и технологию на уровне операционной системы, чтобы помочь в отслеживании контактов", — сообщили компании.

В мае компании намерены представить программный интерфейс, который позволит взаимодействовать устройствам с Android и iOS при использовании приложений от государственных органов здравоохранения. После чего в следующие месяцы компании будут работать над внедрением технологий по отслеживанию контактов на основе Bluetooth в свою платформу.

Отмечается, что защита личной информации, прозрачность и согласие представляют наибольший интерес в этой инициативе.