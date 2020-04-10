ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Автомобильная компания Tesla отправила в неоплачиваемый отпуск половину сотрудников, работающих на продажах и доставке, сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

Tesla производит электроавтомобили в премиальном сегменте.

В феврале 2019 года генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания будет продавать свои машины исключительно в интернете, но впоследствии компания отказалась от этих планов.

Автомобильный сектор США и всего мира пострадал из-за пандемии коронавируса. Согласно оценкам фирмы Wood Mackenzie, которые приводит CNBC, продажи электрических автомобилей могут упасть в 2020 году на 43% до 1,3 миллиона штук во всем мире.