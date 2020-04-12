МЕХИКО, 12 апр /ПРАЙМ/. Глава совета директоров Мексиканской фондовой биржи (BMV) Хайме Руис Сакристан скончался в воскресенье, сообщил финансовый институт в Twitter.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня скончался Хайме Руис Сакристан, председатель совета директоров. Руководство и сотрудники выражают соболезнования семье и друзьям, мы сожалеем об этой большой потере", — говорится в сообщении биржи.

13 марта стало известно о заражении Руиса Сакристана коронавирусом COVID-19. Биржа сообщала, что он будет находиться дома под наблюдением врачей, однако через три дня, 16 марта, он был госпитализирован в стабильном состоянии.

Общее число выявленных случаев заболевания в Мексике достигло, по последней информации, 4219 (375 новых случаев за сутки), 273 пациента скончались (40 за сутки). Врачи изучают 9983 подозрительных случаев, 21 277 проб дали отрицательный результат.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.