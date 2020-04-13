МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Киберзлоумышленники в основном эксплуатируют тему коронавируса в рассылках в соцсетях и мессенджерах, специалисты Сбербанка и его дочерней компании BI.ZONE зафиксировали уже свыше тысячи мошеннических аккаунтов, посвящённых новому вирусу COVID-19, заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

"Стоит отметить, что тема коронавируса мошенниками в основном эксплуатируется именно в рассылках, в том числе в соцсетях и мессенджерах", — сказал Кузнецов.

"С момента начала эпидемии было выявлено и заблокировано командами кибербезопасности Сбербанка и нашей дочерней компанией BI.ZONE 1343 аккаунта мошенников и мошеннических групп в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter и других. И тут у нас возникает вопрос: как известные международные компании допускают размещение такого контента на своих площадках?" — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 13.00 мск.