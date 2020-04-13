МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,51% — до 31,64 доллара за баррель.