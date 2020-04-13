МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению по долларовому индексу РТС и усилил снижение по рублевому индексу Мосбиржи на фоне замедления роста рубля к американской валюте, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.14 мск понедельника снижался на 0,44% — до 2666,05 пункта, индекс РТС — на 0,3%, до 1138,7 пункта.

Индекс Мосбиржи в начале торгов снижался на 0,15%, индекс РТС рос на 0,18%.

Курс доллара расчетами "завтра" к текущему моменту снижается на 10 копеек — до 73,75 рубля, в начале торгов доллар снижался на порядка 25 копеек в паре с рублем.