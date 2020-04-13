МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти перешла к снижению в понедельник днем, растеряв рост на 4-7% на открытии торгов после новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.08 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,75% — до 30,94 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 22,66 доллара за баррель. Утром в понедельник цены на нефть росли на 4-7%.

Таким образом, стоимость нефти совсем недолго держалась в плюсе после принятия ОПЕК+ мер по поддержке рынка. ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

Однако трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики и спроса на нефть в свете продолжающегося распространения коронавируса. "Хотя панические распродажи прошлого месяца прекратились, немного кто из инвесторов стремится к игре на повышение, учитывая, что нас ждут новые свидетельства ухудшения экономической ситуации", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).