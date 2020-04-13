МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник символически поднимается к доллару и умеренно растет к евро на фоне снижения стоимости барреля Brent более чем на 2%, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.46 мск понедельника снижался на 4 копейки — до 73,71 рубля, курс евро опускался на 13 копеек, до 80,72 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,16% — до 30,8 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля начал торги понедельника умеренным ростом к доллару и евро – на порядка 25 копеек к обеим инвалютам.

В начале торгов складывался противоречивый внешний фон: стоимость нефти марки Brent росла, при этом индексы на азиатских площадках и фьючерсы на американские индексы показывали снижение.

Днем нефть перешла в "красную зону" и к текущему моменту теряет более 2% стоимости, в то же время оставаясь выше круглого уровня в 30 долларов за баррель.

"Опасения вызывает ситуация на рынке нефти. В воскресенье было объявлено о новом соглашении участников ОПЕК+ по сокращению добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Несколько других производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, также обещали снизить добычу. Однако участники рынка нефти опасаются, что этих мер будет недостаточно для стабилизации ситуации, так как провал нефтяного спроса из-за пандемии превысит анонсированный объем снижения добычи", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Также вызывает сомнение и то, что сделка будет исполняться в полном объеме, добавляет он.

"Судя по всему, на рынке нефти весь позитив от сделки ОПЕК+ уже сошел на нет, так как в значительной мере был отыгран еще заранее. В часы открытия россии?скои? биржи цены на нефть уже не демонстрировали положительнои? реакции на соглашение и постепенно переходили в отрицательную зону. Также не стоит забывать, что само по себе соглашение окажет фактическое влияние на объем предложения на рынке нефти лишь с определенным лагом", — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко

ПРОГНОЗЫ

Начало недели на валютных торгах непривычно спокойное, отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Он ожидает торги в паре доллар-рубль в диапазоне 72,5-74 рубля до конца дня.

"Цены на нефть Brent не покидают коридор 30-36 долларов за баррель, рынок уже привык к этим ценам, указанный коридор нейтрален. Его покидание в ту или иную сторону станет активно транслироваться в курс рубля, то есть рубль станет более восприимчив, увеличится связь динамики нефти и курса рубля", — добавляет он.

Не исключено, что в утренние часы укреплению рубля также способствовала коррекция индекса доллара к основным мировым валютам, отмечает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Однако уже в ближайшие часы рубль может растерять все преимущество как за счет перешедших к снижению цен на нефть, так и низкого аппетита к риску на глобальных рынках (например, заметное укрепление демонстрирует японская иена, что обычно отражает тревогу инвесторов)", — добавляет он.