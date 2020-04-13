МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник корректируется вниз второй день подряд после непрерывного шестидневного роста на фоне фиксации прибыли игроками на факте заключения нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.17 мск падает на 1,59%, до 2635,38 пункта, индекс РТС — на 1,17%, до 1128,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 20 копеек, до 73,55 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 80,26 рубля.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в минусе, при этом японский индекс потерял более 2% на фоне укрепления иены к доллару. К текущему моменту фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 1%.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 31,5 доллара за баррель.

ОПЕК+ накануне договорился о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

"На рынке, с одной стороны, обычная фиксация прибыли на факте наступления важного ожидавшегося события. С другой стороны, рынок обеспокоен существенным потенциальным проинфляционным эффектом от сделки в рамках ОПЕК+", — отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин.

Подобное сокращение поставок нефти происходило в 1973 году, когда нефтяной картель ОПЕК объявил эмбарго на поставки нефти в ряд стран Европы и США, а также в 1978 году — на фоне политического конфликта Ирана и США, отмечает аналитик. Итогом в обоих случаях было повышение цен на нефть приблизительно в три раза в течение года–двух, добавляет он.

Сейчас, правда, на рынке представлены ограничители спроса в виде заявленных в ряде стран мер борьбы с коронавирусом, также указывает аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "Акрона" (-3,91%), бумаги "Татнефти" (префы дешевеют на 3,65%, обыкновенные акции — на 2,28%), акции "Алросы" (-3,15%), "Новатэка" (-3,07%), депозитарные расписки X5 (-2,43%), бумаги "Башнефти" (префы — на 2,38%, обыкновенные акции — на 1,5%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (-2,14%) и акции "Аэрофлота" (-2,13%).

Среди растущих акций – бумаги "Группы ГАЗ" (обыкновенные акции растут в цене 7,06%, привилегированные – на 0,44%), акции "Полюса" (0,79%), "Фосагро" (0,51%), "Юнипро" (0,44%).

ПРОГНОЗЫ

Сегодня и по итогам текущей недели ожидаем снижения индекса Мосбиржи: целевой диапазон закрытия сегодняшнего дня 2610-2690 пунктов, отмечает Осин.

Вероятно, в ближайшие сессии нисходящая коррекция на российском рынке получит продолжение, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 2563 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1083 пунктов, в случае ухудшения ситуации на мировых рынках эти поддержки могут быть пробиты, полагает аналитик.

"На этой неделе инвесторы сосредоточатся на данных по ключевым экономикам, а также корпоративной отчетности американских компаний, которые завтра начнут публиковать финансовые показатели за первый квартал. Вся эта статистика будет отражать влияние пандемии на экономику и бизнес, давая представления о текущем и потенциальном будущем ущербе от данной проблемы", — заключает эксперт.