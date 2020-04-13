МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются, трейдеры ожидают начала сезона корпоративных отчетностей во вторник, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускается на 1,31%, до 23409,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 8116,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,07%, до 2760,1 пункта.

Во вторник начинается сезон финотчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Свои финансовые показатели 14 апреля сообщат JP Morgan Chase и Wells Fargo. По данным IBES, которые приводит агентство Рейтер, аналитики ожидают снижения прибыли компаний индекса S&P 500 в первом квартале на 9%, тогда как в начале года прогнозировался рост на 6,3%.

"Определенно, результаты будут неприятными во всех секторах, но значительную часть от этого рынки уже отыграли", — приводит агентство мнение старшего рыночного стратега FXTM Хусейна Саеда (Hussein Sayed).

Рынки намерены оценить влияние ситуации вокруг коронавируса на финрезультаты компаний. Заболевание и связанные с ним карантинные меры привели к падению спроса на товары и услуги, объемов торговли и показателя деловой активности. По всему миру принимаются меры поддержки экономики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.