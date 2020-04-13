МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник находится в умеренном минусе после роста его цены до месячного максимума ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,5%, или на 8 долларов — до 1744,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижается в цене на 3,74%, до 15,455 доллара за унцию.

В начале месяца стоимость золота обновила максимум с 9 марта в 1754,5 доллара. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.

"Золото было в плюсе последние две-три недели: это были в основном покупки "убежища", вызванные тем, что мировая экономика, вероятно, столкнется с рецессией из-за COVID-19", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований товаров Geojit Financial Services Хариша Ви.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.