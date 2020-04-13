МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник снизился второй день подряд по основным биржевым индексам в рамках коррекции, следует из данных Московской биржи.

На прошлой неделе после шести дней роста рынок акций РФ практически вернулся на уровни до мартовского развала альянса ОПЕК+. Это создало повод для фиксации краткосрочной прибыли.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,83%, до 2628,85 пункта, индекс РТС — на 1,5%, до 1124,97 пункта, свидетельствуют данные биржи.

РЫНОК – ВТОРОЙ ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ

Российский фондовый рынок в начале недели продолжил корректироваться вниз — второй день подряд. Возобновившиеся после пасхальных выходных торги в США продемонстрировали снижение. Торги на западноевропейских биржевых площадках не проводились в связи с продолжающимися пасхальными каникулами.

Вечером индексы США теряли 0,8-2%. Инвесторы отыгрывают негативные корпоративные опасения. Во вторник начинается сезон финотчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Свои финансовые показатели 14 апреля сообщат JP Morgan Chase и Wells Fargo. По данным IBES, которые приводит агентство Рейтер, аналитики ожидают снижения прибыли компаний индекса S&P 500 в первом квартале на 9%, тогда как в начале года прогнозировался рост на 6,3%.

Рынок нефти в течение дня демонстрировал разнонаправленную динамику. После колебаний из плюса в минус, вечером нефть все же прибавляла 1,6%, до 31,99 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы и спекулянты продолжают подводить итоги заседания ОПЕК+. Позитивный импульс в частности, дали заявления президента США Дональда Трампа о том, что ОПЕК+ стремится убрать с рынка 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Такой результат намного ускорит восстановление нефтяной промышленности по мере возвращения мира к нормальной работе после пандемии коронавируса, считает он.

В лидерах роста на российском рынке сегодня оказались акции Polymetal (+2%), "Полюса" (+1,1%), "Фосагро" (+0,2%). Снизились в цене акции "Акрона" (-4,7%), "Новатэка" (-3,6%), префы "Татнефти" (-4,4%), акции "Аэрофлота" (-2,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели удержались выше поддержек 2600 и 1100 пунктов, отметила Елена Кожухова, из ИК "Велес Капитал".

"Пробой указанных отметок поставит следующими целями снижения уровни 2520 и 1050 пунктов с опасностью ускорения продаж. Пока же снижение выглядит умеренным и проходит в рамках коррекции к предыдущему росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2500-2700 пунктов", — добавила она.

Во вторник на рынке будут отмечаться разнонаправленные колебания, настроения будут зависеть от внешнего фона, динамики основных мировых бирж, вектора движения нефтяных котировок, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Инвесторы продолжат следить за информацией о распространении коронавируса. Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2600-2700 пунктов", — оценил перспективы он.

"В конце прошлой недели индекс Мосбиржи достиг нижней границы целевого диапазона коррекции, которым, по нашему мнению, выступает коридор 2700–2750", — отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Это повышает шансы на возобновление негативной динамики, добавил он.