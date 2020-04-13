МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером повышается к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе. Растущая в цене нефть вечером поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.46 мск снижался на 14 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 40 копеек, до уровня 80,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СОХРАНИЛ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в понедельник вечером росла к доллару и в меньшей степени — к евро на фоне снижения европейской валюты на форексе на 0,1%, до 1,0920 доллара.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает негативно влиять на настроения трейдеров, в результате спрос на более надежные активы (к которым относятся доллары) растет.

Поддержка рублю в течение дня продолжила приходить от рынка нефти, который после официального решения ОПЕК+ определялся с направлением и к вечеру все-таки вышел в плюс. Вечером марка Brent росла на 1,4%, до 31,91 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп вечером дал импульс к росту котировок. ОПЕК+ стремится убрать с рынка 20 миллионов баррелей нефти в сутки, такой результат намного ускорит восстановление нефтяной промышленности по мере возвращения мира к нормальной работе после пандемии коронавируса, заявил он в понедельник.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 2,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара начинает неделю вблизи отметки 73,5 рубля за доллар, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Нефтеэкспортерам удалось прийти к соглашению о сокращении добычи, нефть остается вблизи уровней 30-32 доллара за баррель марки Brent. Ожидаем, что при стабилизации нефти вблизи 30 долларов во вторник курс будет формироваться в диапазоне 72-75 рублей за доллар. Внимание рынков снова сместится на развитие событий в плоскости вирусного распространения в мире", — добавил он.

Рублю удалось показать позитивную динамику, несмотря на слабость валют развивающихся экономик и неспособность нефти закрепиться выше 32 долларов за баррель, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар движется у нижней границы нисходящего коррекционного канала, берущего начало от максимумов года. В рамках этого движения американская валюта отступила в диапазон 70-75 рублей. В ближайшее время не исключаем попыток доллара протестировать сопротивление на уровне 75 рублей", — добавил он.