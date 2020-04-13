ВАШИНГТОН, 13 апр /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торговой сессии в основном снижались, что связано с ожиданием трейдеров начала сезона корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 1,37%, до 23393,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 2761,75. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, рос на 0,48%, до 8192,43 пункта,

Во вторник начинается сезон финотчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Свои финансовые показатели 14 апреля сообщат JP Morgan Chase и Wells Fargo. По данным IBES, которые приводит агентство Рейтер, аналитики ожидают снижения прибыли компаний индекса S&P 500 в первом квартале на 9%, тогда как в начале года прогнозировался рост на 6,3%.

Рынки намерены оценить влияние ситуации вокруг коронавируса на финрезультаты компаний. Заболевание и связанные с ним карантинные меры привели к падению спроса на товары и услуги, объемов торговли и показателя деловой активности. По всему миру принимаются меры поддержки экономики.