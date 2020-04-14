МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник снижается по отношению к евро на фоне макроэкономических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару растёт до 1,0941 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро, курс доллара к иене находился на уровне предыдущего закрытия в 107,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,12%, до 99,213 пункта.

Инвесторы отыгрывают китайскую макростатистику, которая может свидетельствовать о том, что страхи коронавируса оказались беспочвенными, и тем самым оказывает давление на спрос на доллар в качестве более надежного актива. Так, экспорт Китая за март снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

"Сейчас реальность ситуации наиболее четко отражается в экономических данных", — сказал агентству Рейтер руководитель исследовательского отдела Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston), назвав данные из Китая "гораздо лучше", чем ожидалось.