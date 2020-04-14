События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 апреля
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (март)
|-4
|-66 (факт)
|6:49
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (март)
|-17,2%
|-6,6% (факт)
|6:49
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (март)
|-4%
|-0,9% (факт)
|6:49
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март)
|-7,09 млрд юаней
|19,9 млрд юаней (факт)
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март)
|-1,1%
|-1,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (март)
|-0,5%
|-3,2%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|11,938 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|ММК — производственные результаты за 1кв2020
|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 03.04.2020)
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200414/831260200.html