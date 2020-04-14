МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (март) -4 -66 (факт)
6:49 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (март) -17,2% -6,6% (факт)
6:49 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (март) -4% -0,9% (факт)
6:49 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март) -7,09 млрд юаней 19,9 млрд юаней (факт)
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март) -1,1% -1,9%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (март) -0,5% -3,2%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 11,938 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB ММК — производственные результаты за 1кв2020    
  RUB Группа ПИК — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Акрон — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 03.04.2020) 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2019