МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к доллару и евро после старта торгов, европейская валюта опускалась ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника снижался на 41 копейку — до 73,2 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 80,01 рубля (уже опускался до 79,99 рубля).

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,85% — до 32,01 доллара за баррель.

Курсы доллара и евро на старте торгов снижались на 26 копеек и 13 копеек к уровню предыдущего закрытия.