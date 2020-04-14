МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник на открытии заметно растут на фоне общего оптимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.07 мск британский индекс FTSE 100 дорожает на 0,51%, до 5872,78 пункта, французский CAC 40 — на 1,05%, до 4554,37 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,62%, до 10735,98 пункта.

Европейские фондовые биржи были закрыты в пятницу и в понедельник в связи с Пасхой, поэтому во вторник инвесторы обратили внимание на прошедшее заседание ОПЕК+, по итогам которого страны договорили о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до апреля 2022 года включительно.

Также европейские площадки поддерживает общий оптимизм. В частности, биржи в Азии демонстрируют сейчас заметный прирост. Участники рынка обратили внимание на китайскую макростатистику. Так экспорт из Китая за март снизился на 6,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

Кроме того, рыночные игроки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. Как сообщают СМИ, некоторые европейские страны, в том числе Италия и Испания, которые пострадали в наибольшей степени, готовятся снять некоторые ограничения в общественной жизни, поскольку число новых заражений и ежедневных смертей сократилось.