МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник утром уверенно растет по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля поднимается сильнее, чем рублевый индекс Мосбиржи.

Инвесторы отыгрывают общее улучшение внешнего фона, связанное с публикацией сильных макроэкономических данных в Китае и ростом цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника рос на 1,09% — до 2657,63 пункта, индекс РТС – на 1,6%, до 1142,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 37 копеек – до 73,25 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,66% — до 31,95 доллара за баррель.