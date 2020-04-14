МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно снижаются в цене в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускается на 2,62%, до 4,66 доллара, "Новатэка" — на 2,8%, до 142,4 доллара, "Лукойла"- на 1,36%, до 69,44 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 0,54%, до 5,16 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 23,23 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 2,22%, до 27,95 доллара, "Северстали" — на 0,41%, до 12,17 доллара, НЛМК — на 0,75%, до 17,96 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,15%, до 1 доллара, Сбербанка — дешевеют на 0,41%, до 10,94 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растёт на 0,01%, до 12,7 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 2,33%, до 3,84 доллара, стоимость бумаг "Магнита" снижается на 0,2%, до 10,08 доллара, цена расписок "Ленты" растёт на 0,36%, до 2,08 доллара.