МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник отступил от утренних максимумов на фоне перешедших к снижению нефтяных котировок и уже ушёл в минус против евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.49 мск вторника снижается на 20 копеек, до 73,41 рубля, курс евро поднимается на 7 копеек, до 80,4 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,6%, до 31,5 доллара за баррель.

ЕВРО В ФАВОРЕ

В начале торгов курс рубля максимально подрастал к доллару чуть более чем на 50 копеек и почти на 38 копеек к евро. При этом евро опускался ниже 80 долларов.

Стоимость нефти на утренних торгах удерживалась выше 32 долларов за баррель марки Brent.

Утром инвесторы отыгрывали китайскую макростатистику. Так, экспорт Китая за март снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

Тем не менее нефти днем не удалось удержаться в плюсе и её котировки ушли в "красную зону". На этом фоне курс рубля отошел от утренних максимумов и умеренно поднимается к доллару и перешел к небольшому снижению к евро. Европейская валюта продолжает расти к доллару на международном валютном рынке форекс и поднимается на 0,42%, до 1,0953 доллара.

Олег Кочетков из МТС-банка отмечает, что по сравнению со вчерашним днем значимых изменений в динамике рубля нет. "Рубль повторяет вялые торги глобальных рынков, застывших в ожидании развития истории с пандемией", — указывает он.

На общем фоне других валют развивающихся рынков рубль по-прежнему выглядел лучше всех, отмечает в свою очередь Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Сохранению плюсовой динамики нацвалюты способствовал в том числе умеренный позитив на внешних фондовых рынках: основные европейские индексы и фьючерсы на американские индексы к середине дня демонстрировали рост", — добавляет он.

Российский долговой продолжает отражать стабильный спрос на гособлигации, также замечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Индекс этого сектора на Московской бирже повышается четвертую сессию подряд, находясь недалеко от месячного максимума, установленного вчера, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков считает, что рубль в паре с долларом и дальше продолжит торговаться на вчерашних уровнях — в диапазоне 72,5-74 рубля.

При этом дальше во вторник, а затем и в среду внимание инвесторов вновь сместится в сторону нефтяного рынка, указывает Кравченко.

"Поздно вечером во вторник институт API представит прогнозные данные по динамике запасов нефти в США за неделю, которые, вероятно, будут вновь представлять собой существенный рост. Если прогноз API по росту запасов подтвердят официальные данные минэнерго США в среду, то нефтяные котировки могут вновь оказаться под давлением, что скорректирует рубль", — добавляет он.

Аналитики компании "Сбербанк КИБ" полагают, что "рискофобия" скоро вернется на рынки ввиду дальнейшего сохранения карантинных мер — в частности, Франция продлила их до 11 мая.

"Сегодня вечером ключевым событием будет заседание Железнодорожной комиссии Техаса, которая является регулятором нефтедобычи в этом крупнейшем нефтедобывающем штате США. Будет рассмотрено предложение ограничить добычу по примеру ОПЕК+, однако такая идея встречает серьезное противодействие, поскольку многие в США считают, что в роли ограничителей успешно выступят рыночные факторы. Если это заседание не преподнесет сюрпризов, нефть, вероятно, начнет дешеветь, и рубль направится к 74 за доллар", — добавляют они.