МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минфин России 15 апреля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года и ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин России на прошлой неделе после более полуторамесячной паузы возобновил проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Всего министерство разместило в минувшую среду ОФЗ на 22 миллиарда рублей.

В целом во втором квартале министерство планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 250 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — также 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 100 миллиардов рублей.

По итогам первого квартала 2020 года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 501,3 миллиарда рублей по номиналу. План привлечения на рынке ОФЗ в январе-марте был установлен также на уровне 600 миллиардов рублей.