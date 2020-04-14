МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы США во вторник поднимаются более чем на 2%, трейдеры отыгрывают сильную статистику по торговле Китая, оценивая и данные корпоративных отчетностей компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.38 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 2,3%, до 23928,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,42%, до 8391,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,15%, до 2820,9 пункта.

Мировые фондовые рынки поддерживает сильная статистика по Китаю, второй по величине экономике мира, ее показатели экспорта и импорта сократились слабее, чем ожидали аналитики. Так, экспорт КНР в марте снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как эксперты прогнозировали падение на 14%, импорт сократился на 0,9%, хотя аналитики ожидали снижения на 9,5%.

Ранее во вторник стартовал сезон корпоративных отчетностей. Так, американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,5 раза, до 5,8 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,3 доллара при прогнозе в 2 доллара. В ходе торгов акции компании дорожают на 3,5%.

Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JPMorgan Chase & Co. по итогам первого квартала в годовом выражении упала в 3,2 раза и составила 2,865 миллиарда долларов. Прибыль на одну акцию составила 0,78 доллара при прогнозе в 2,28 доллара за акцию. Бумаги банка дорожают на 3,4%.

О своих финансовых показателях за три отчетных месяца сообщила и одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co. В первом квартале ее чистая прибыль упала в 9 раз, до 653 миллионов долларов. Разводненная прибыль группы на одну акцию составила 0,01 доллара против 1,2 доллара годом ранее. Акции банка дорожают на 1,5% после выхода отчета.