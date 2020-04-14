События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 апреля
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель)
|-3,8%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0%
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март)
|0%
|0%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|0,2%
|0,2%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|-0,4%
|-4,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель)
|-21,5
|-35
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|-0,5%
|-8%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (март)
|0%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|0,6%
|-4%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль)
|-0,1%
|-0,4%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|0%
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|15,177 млн барр
|11,6 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|6,417 млн барр
|18:15
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль)
|20,9 млрд канад. долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — производственные результаты за 1кв2020
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 2019
|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Группа Эталон — ВОСА (реестр закрыт 24.03.2020, вопрос о проведении обратного выкупа до 10% ГДР)
https://1prime.ru/Financial_market/20200414/831264423.html