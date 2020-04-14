МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник удерживается у максимума с 2012 года на сохранении рисков связанных с развитием мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,42% или на 25 долларов, до 1786,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,15%, до 16,02 доллара за унцию.

Спрос на золото как актив-убежище продолжает расти на фоне продолжения распространения коронавируса в мире. В ходе торгов цена превысила максимум с октября 2012 года в 1784,85 доллара.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

"Неопределенность из-за вируса сохраняется и продолжает поддерживать спрос на безопасное убежище", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.