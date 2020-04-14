МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером опускается, ралли фондовых рынков и усиление рисковых настроений сдерживают американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару растет до 1,0981 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 107,2 иены за доллар против уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,36%, до 98,99 пункта.

На мировых фондовых рынках наблюдается ралли после выхода позитивной статистики по Китаю и старта сезона финотчетностей. Согласно официальным данным, показатели экспорта и импорта КНР в марте сократились слабее ожиданий.

Биржи Азии на этом фоне закрылись ростом в пределах 3%, фондовые рынки Европы поднимаются до 2%, США — на 2-3%. Склонность к риску приводит к снижению спроса на более надежные активы, в том числе американский доллар.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Так, по данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших с диагнозом "коронавирус" снизилось в понедельник в США уже четвертый день подряд — до 1509 человек. По данным университета, в стране подтверждено около 582 тысяч случаев коронавируса, умерли 23 604 человек.