МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в основном в плюсе, сильная статистика по Китаю поддержала ралли на рынках, трейдеры также оценивают перспективы по поводу возможного ослабления карантинных мер в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сессии вторника британский индекс FTSE 100 снизился на 0,82%, до 5795,07 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,38%, до 4523,91 пункта, немецкий DAX — поднялся на 1,33%, до 10705,35 пункта.

Согласно официальным данным, экспорт и импорт Китая в марте сократились слабее ожиданий аналитиков. Экспорт из КНР за отчетный месяц снизился на 6,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Как сообщают СМИ, некоторые европейские страны, в том числе Италия и Испания, которые пострадали в наибольшей степени, готовятся снять некоторые ограничения в общественной жизни, поскольку число новых заражений и ежедневных смертей сократилось.

Укрепление фунта стерлингов к доллару почти на 0,6% при этом сдержало британский индекс FTSE 100. Более дорогая национальная валюта снижает относительный доход компаний-экспортеров, что негативно сказывается на индексе.