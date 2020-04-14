МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов во вторник смог удержаться в плюсе по основным индексам, несмотря на резкий обвал стоимости нефти марки Brent ниже 30 долларов за баррель, следует из данных торгов Московской биржи.

При этом долларовый индекс РТС поднялся сильнее рублевого индекса Мосбиржи на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,11%, до 2631,83 пунктов, индекс РТС — на 0,73%, до 1133,23 пункта, также следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск снижался на 46 копеек — до 73,15 рубля, курс евро — на 9 копеек – 80,24 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 5,7% — до 29,93 доллара за баррель.

Трейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно. Ранее во вторник Международный валютный фонд резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).