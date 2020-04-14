МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упала на 6%, до 4,5 доллара, "Новатэка" — на 5,39%, до 138,6 доллара, "Лукойла" — на 5,85%, до 66,28 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,66%, до 5,16 доллара, "Газпром нефти" — на 3,21%, до 22,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 0,87%, до 28,34 долларов. Расписки "Северстали" подешевели на 0,57%, до 12,15 доллара, НЛМК — на 2,43%, до 17,66 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в цене на 1,75%, до 0,98 доллара, Сбербанка — подешевели на 2,14%, до 10,75 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,1%, до 12,84 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 0,67%, до 3,77 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 2,48%, до 10,35 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,2%, до 2,1 доллара.