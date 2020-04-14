МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился после двух дней снижения. Тон росту на всех мировых фондовых площадках задавали позитивные данные по внешнеторговой деятельности КНР в марте.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,11%, до 2631,83 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1133,23 пункта, следует из данных торгов.

РЫНОК ВЫРОС ВМЕСТЕ С МИРОМ

Российский фондовый рынок к закрытию смог остаться в плюсе, несмотря на резкий – на 5,5% — уход вечером рынка нефти и попытки тестирования психологически значимого уровня 30 долларов за баррель сорта Brent.

Нефтетрейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно. Ранее во вторник Международный валютный фонд резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).

Между тем, фондовые рынки во вторник получили заряд оптимизма от китайских макроэкономических данных за март. Экспорт из КНР за отчетный месяц снизился на 6,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

Вечером индексы США росли на 2,4-3,6%, западноевропейские рынки в основном выросли — на 0,4-1,3%.

В лидерах роста на российском рынке сегодня оказались "защитные" акции Polymetal (+4,4%), "Полюса" (+5,4%), бумаги "Яндекса" (+3,6%), "Норникеля" (+3%). Снизились в цене акции "Татнефти" (-5,5%), "Лукойла" (-3,9%), префы "Татнефти" (-3,9%), акции "Газпром нефти" (-2,9%).

Бумаги ВТБ (-1,4%) подешевели на фоне сообщений, что набсовет банка в связи с коронавирусом отменил созыв годового собрания акционеров на 3 июня.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основное давление на рыночные настроения по-прежнему оказывают темпы распространения коронавируса в разных странах и ухудшающиеся макроэкономические прогнозы, говорит Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"По нашим оценкам, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2610-2680 пунктов", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились подняться выше, но оставались на расстоянии от ближайших сопротивлений 2710 и 1150 пунктов, соответственно, рассуждает Елена Кожухова, из ИК "Велес Капитал".

"Долларовый индикатор получил дополнительную поддержку от укрепления рубля. Техническая картина по обоим индексам остается нейтральной и не исключает развития ни "бычьего", ни коррекционного "медвежьего" сценария. На рынке будут ждать внешних ориентиров. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2700 пунктов", — оценила она.

На графике индекса Мосбиржи сохраняются указания на возобновление нисходящей динамики, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.