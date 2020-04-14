МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Немецкая Adidas AG, один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, получила одобрение на получение кредита в 3 миллиарда евро для поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса, сообщила компания в своем сообщении.

Adidas отмечает, что получила одобрение от правительства Германии на получение кредита суммой в 3 миллиарда евро, из них 2,4 миллиарда евро — от государственного банка развития KfW, и еще 600 миллионов евро — от консорциума банков. В консорциум входят UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank и Standard Chartered Bank.

Условия получения кредита включают приостановку выплаты дивидендов в течение срока действия кредита, отмечается в релизе, или до июля 2021 года. Исполнительный совет также принял решение отказаться от выкупа акций и получения краткосрочных и долгосрочных бонусов в 2020 году, которые составляют 65% от целевого годового вознаграждения.

В марте Еврокомиссия (ЕК) одобрила схему поддержки экономики Германии через немецкий государственный банк KfW ввиду проблем от распространения нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.