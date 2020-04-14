МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль повышается к доллару и стабилен к евро во вторник, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе в рамках роста спроса на риск, следует из данных Московской биржи.

Резко дешевеющая нефть вечером оказывает сдерживающее влияние на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.03 мск снижался на 42 копейки, до 73,19 рубля, курс евро — повышался на 3 копейки, до уровня 80,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА АППЕТИТ К РИСКУ

Российская валюта во вторник вечером росла к доллару и снижалась к евро на фоне роста европейской валюты на форексе на 0,55%, до 1,0973 доллара.

Доллар снижается к большинству мировых валют на фоне роста аппетита к риску после выхода лучших, чем ожидалось мартовских статданных по экспорту и импорту Китая, которые ослабили опасения инвесторов относительно негативных экономических последствий от коронавируса.

Определенное давление на рубль оказывает резкий – на 6,7% — провал вечером рынка нефти, до 29,59 доллара за баррель сорта Brent.

Нефтетрейдеры сомневаются в том, что усилий ОПЕК+ по снижению добычи сырья будет достаточно. Ранее во вторник Международный валютный фонд резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).

Между тем, фондовые рынки во вторник преимущественно росли, сигнализируя о спросе на риск. Вечером индексы США поднимались на 2,3-3,9%, западноевропейские рынки в основном выросли — на 0,4-1,3%.

В итоге, доллар вечером снижался к рублю на 0,5%, евро — почти не менялся. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В рамках сессии вторника рубль смог укрепиться, несмотря на слабость валют развивающихся экономик и падение цен на нефть, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает двигаться у нижней границы нисходящего коридора коррекции, берущего начало от годовых максимумов. Пока можно говорить о том, что американская валюта закрепилась в диапазоне 70–75 рублей. Однако в случае закрепления нефти ниже 30 долларов за баррель, возможны попытки курса доллара возобновить восходящую динамику и тестирование сопротивления на уровне 75 рублей", — добавил он.

В среду курс будет формироваться в диапазоне 72-74 рубля за доллар, оценивает перспективы Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Заметим, что оптимизм инвесторов на рынках все еще весьма хрупкий – пик пандемии, по мнению ВОЗ, пока что не пройден. В данных условиях возвращение негатива в информационный фон весьма вероятно, а волатильность большинства рисковых активов пока будет оставаться на повышенных уровнях", — добавил он.