МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Богатейший человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос за день разбогател более чем на 6 миллиардов долларов из-за рекордного роста стоимости акций компании, сообщило издание Forbes.

По его данным, во вторник к закрытию торгов стоимость акций Amazon выросла на 5,3% — до 2238 доллара за акцию. В результате, по оценкам Forbes, состояние Безоса увеличилось до 138 миллиардов долларов.

Состояние Маккензи Безос, бывшей жены главы Amazon, также увеличилось на 2,2 миллиарда долларов и составило 44,8 миллиарда.

Ранее в апреле журнал Forbes сообщил, что Безос вновь возглавил список самых богатых людей в мире, уже третий год подряд. Тогда состояние Безоса оценивалось в 113 миллиардов долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.