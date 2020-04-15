МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Снятие самоизоляции и возобновление полноценных международных торговых отношений может повысить импорт в РФ, что увеличит давление на рубль, однако есть ряд факторов, способных компенсировать это давление, поэтому курс рубля во втором полугодии будет чувствовать себя не хуже, чем сейчас, оценили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Аналитики Райффайзенбанка оценили, что по мере восстановления экономической активности и снятия режима самоизоляции в Европе и РФ (возможно уже в мае) курс рубля начнет испытывать давление от возросшего импорта.

"При сложившихся курсе рубля и цене нефти сальдо счета текущих операций в мае-декабре (примерно —47 миллиардов долларов) превысит объем продаж ЦБ РФ, которые в текущем объеме уже не смогут препятствовать ослаблению рубля. Дополнительное давление на рубль окажет и вывоз капитала нефинансовым сектором (20-30 миллиардов), направленный в том числе на погашение внешнего долга (некоторые эмитенты могут направить средства на buy back подешевевших евробондов) на фоне относительно низкой рублевой ставки", — оценили в банке.

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ. Между тем, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. В последние дни общий объем продаж валюты составляет около 13 миллиардов рублей.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Определенное давление на рубль безусловно будет при восстановлении импорта, рассуждает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Однако есть ряд параллельных факторов, которые компенсируют это давление, полагает эксперт.

"Так, снятие ограничительных мер поспособствует восстановлению деловой активности, что может повысить спрос на энергоносители и соответственно повысить экспортный доход РФ. Кроме того, спрос на импорт со стороны населения вряд ли резко возрастет на фоне падения доходов россиян в период самоизоляции. Наконец нетто-отток капитала также не должен оказаться драматичным, поскольку, когда все плохое останется позади, на развивающиеся рынки должен вернуться рисковый капитал", — резюмировал Романчук.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг также считает, что нерезиденты нарастят после снятия ограничений портфельные инвестиции в российские долговые бумаги. Высокий дифференциал в процентных ставках по госбумагам России и США, а также достаточно высокая реальная доходность ОФЗ на фоне ожидаемой умеренно низкой инфляции в 2021 году будут этому способствовать, полагает он.

"Кроме того, подавленный инвестиционный спрос приведет к снижению ввоза машин и оборудования, как минимум, по линии транспортных средств. Наконец, после существенного провала доходов населения во втором квартале, отложенный спрос на потребительские товары вырастет несущественно", — оценил Вайсберг.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин оценивает, что восстановления импорта до прежних уровней в текущем году не будет. На его взгляд, восстановление составит 75-80% от уровней 2019 года во втором полугодии, в среднем по году 70-75% от уровней 2019 года.

"Помимо этого, стоит учитывать, что при возврате к нормальному функционированию будет восстанавливаться и спрос на нефть, хоть и медленно", — оценил он.

РУБЛЬ НЕ УЙДЕТ СИЛЬНО НИЖЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ

При таком развитии событий можно ожидать курс доллара в районе 75-76 рублей, хотя в моменте он может снова сходить к 80 рублям, но лишь краткосрочно, оценил Сусин.

Продажа валюты в рамках бюджетного правила позволит уравновесить отток капитала, связанный с выплатой дивидендов и обслуживанием валютных обязательств, поэтому рубль во втором полугодии будет чувствовать себя не хуже, чем сейчас, оценил Вайсберг.

В целом, ситуация со счетом текущих операций в мае-декабре текущего года, скорее, будет нейтральной, и курс доллара останется в рамках коридора 70-77 рублей, резюмировал Романчук.