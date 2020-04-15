МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Курс доллара коррекционно растет в среду утром по отношению к большинству других основных мировых валют после падения на протяжении трёх торговых сессий подряд после того как президент США Дональд Трамп заявил о возможном снятии ограничений из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск курс евро к доллару снижается до 1,0967 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0979 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,09 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 99,01 пункта.

Рост индекса доллара в среду происходит после его непрерывного снижения на протяжении предыдущих трех торговых сессий. За это время показатель опустился более чем на 1%, и нынешняя динамика американской валюты — возможно, скорее техническая коррекция, нежели свидетельство каких-то серьёзных изменений в настроениях на валютном рынке. Впрочем, нельзя исключать и слома тенденции

Инвесторы обратили внимание на заявления Трампа о том, что ограничения, введенные из-за коронавируса, в 20 штатах, могут быть сняты до 1 мая, так как ситуация развивается по-разному в каждом штате Америки. Более того, темпы распространения коронавируса в основном очаге США, Нью-Йорке, замедляются пятый день подряд, что дает трейдерам надежду на скорое преодоление пика пандемии.

"Трамп дал понять, что он хочет снять ограничения, и это именно то, чего хочет рынок, но мы до сих пор находимся в неопределенности из-за вируса", — пояснил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).