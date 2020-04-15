МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов на фоне падения стоимости нефти в район 29 долларов за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды рос на 45 копеек – до 73,45 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 80,54 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешеввеет на 1,72% — до 29,09 доллара за баррель.