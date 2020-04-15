МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций РФ усилил снижение по основным индексам по сравнению с данными на открытие торгов, индекс Мосбиржи уже опустился ниже 2600 пунктов, впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды падает на 1,38%, до 2595,44 пункта, индекс РТС – на 1,86%, до 1112,13 пункта.

Индекс Мосбиржи в начале торгов снижался на 0,8%, индекс РТС терял 0,6%.

Рынок падает по широкому спектру активов: бумаги нефтегазового сектора снижаются на 0,2-3,3%, банковского – на 0,84-1,7%.