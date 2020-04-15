МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду открылись снижением на фоне ожиданий неизбежности мирового экономического кризиса, который в зоне евро к тому же может оказаться особенно острым, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.14 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,36%, до 5773,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 4510,12 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,61%, до 10631,4 пункта.

Европейские индексы в среду снижаются по мере роста опасений инвесторов по поводу глобальных экономических последствий пандемии коронавируса. Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или более, а ВВП еврозоны — на 7,5%.

"Новости о том, как долго и насколько глубоко должна продолжаться рецессия, вызванная коронавирусом… портят настроение инвесторов", — заявила изданию The Wall Street Journal рыночный аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG открылись снижением на 1,8% после того, как компания получила одобрение на получение кредита в 3 миллиарда евро для поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.