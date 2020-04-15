МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель) -3,8% -17,7% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0% -0,1% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март) 0% 0,1% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,7% 0% (факт)
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) 0,9% 0,1% (факт)
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) -0,1% 0,1%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) -0,4% -4,8%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель) -21,5 -35
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (март) -0,5% -8%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (март) 0,04%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,6% -4%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль) -0,1% -0,4%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 0%  
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 15,177 млн барр 11,676 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 6,417 млн барр  
18:15 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль) 20,9 млрд канад. долл  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — производственные результаты за 1кв2020    
  RUB Детский мир — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 2019    
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Группа Эталон — ВОСА (реестр закрыт 24.03.2020, вопрос о проведении обратного выкупа до 10% ГДР)    