МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду ощутимо снижаются в цене в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE), теряя от 2% до 4%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускается на 3,16%, до 4,35 доллара, "Новатэка" — на 3,46%, до 133,8 доллара, "Лукойла"- на 3,98%, до 63,64 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 2,33%, до 5,04 доллара, "Газпром нефти" — на 3,98%, до 21,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 2,35%, до 27,68 доллара, "Северстали" — на 1,6%, до 11,96 доллара, НЛМК — на 2,18%, до 17,27 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 3,36%, до 0,95 доллара, Сбербанка — на 2,77%, до 10,45 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 1,79%, до 12,61 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 4,04%, до 3,62 доллара, стоимость бумаг "Магнита" снижается на 3,19%, до 10,02 доллара, цена расписок "Ленты" — на 2,14%, до 2,06 доллара.