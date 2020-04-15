МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций РФ усилил темпы снижения на фоне падения нефти под отметку в 29 долларов за баррель Brent и ослабления рубля, основные индексы теряют 2,5-3,3%, а долларовый РТС опустился ниже 1100 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.57 мск среды падает на 2,49%, до 2566,39 пункта, индекс РТС – на 3,28%, до 1096,06 пункта.

Рынок падает по широкому спектру активов: бумаги нефтегазового сектора снижаются в цене на 0,73-5,25%, банковского – на 1,28-2,06%, металлургического – на 1,44-4,3%, ритейл теряет 1,3-2,7%.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,5%, до 28,86 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 71 копейку, до 73,71 рубля.