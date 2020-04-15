МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем продолжает снижаться к доллару и евро, которые смогли подняться выше 74 рублей и 81 рубля соответственно — к уровням конца прошлой недели, следует из динамики торгов на Московской бирже.

На рубль оказывают давление как снижающиеся фондовые площадки, так и нефть, падающая после комментариев и прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА).

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.02 мск среды растет на 1,28 рубля — до 74,28 рубля, курс евро поднимается на 0,84 рубля, до 81 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,41% — до 28,59 доллара за баррель и уже в ходе торгов падал до 27,98 доллара за баррель.

"В последние дни рубль очень слабо откликается на снижение цен на нефть. И лишь сегодня мы увидели серьезное ослабление рубля, которое было вызвано как падением нефтяных котировок, так и фиксацией прибыли спекулянтами по коротким позициям по паре доллар-рубль", — говорит аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля начал торги среды со снижения на слабо негативном внешнем фоне: американские площадки закрылись во вторник ростом, стоимость нефти умеренно снижалась, валюты развивающихся рынков двигались разнонаправленно. На старте торгов рубль к доллару снижался на 45 копеек и 41 копейку к евро.

Однако днем настроения на нефтяном рынке резко ухудшились. Падение цен на нефть марки Brent ускорилось до 5% после публикации прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении спроса на нефть в 2020 году.

Агентство ожидает падения спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА считает, что сделка ОПЕК+ не способна компенсировать наблюдаемое падение спроса, но может способствовать началу сокращения запасов нефти в мире во втором полугодии 2020 года.

На этом фоне доллар смог подняться выше 74 рублей, евро несколько позже превысил отметку в 81 рубль.

"В первую очередь заметим, что текущие прогнозы МЭА о масштабном снижении мирового спроса на нефть, а также ожидаемом существенном росте мировых запасов сырья в целом не являются для рынка сюрпризом. В этой связи полагаем, что снижение нефтяных цен в ближайшей перспективе будет происходить более плавно в диапазоне 26-30 долларов за баррель. Тем не менее, мы не исключаем, что на время нефтяные котировки могут переходить в диапазон 20-25 долларов", — говорит Антон Покатович из "БКС Премьер".

Определенную поддержку рублевая валюта может получить со стороны общих настроений рынка, которые пытаются сохранять оптимизм, в то же время указывает он.

Сейчас внимание рынка сосредоточено на корпоративной отчетности США за первый квартал – результаты американского банковского сектора пока что не продемонстрировали катастрофического ухудшения (весь негатив будет отражен в отчетности за второй квартал текущего года), указывает он.

"В результате мы ожидаем, что ослабление рубля в ближайшие дни будет происходить в сдержанном формате. Более активное снижение рублевого курса (к уровням 76 и ниже) видится возможным при быстром переходе нефтяных цен в диапазон 20-25 долларам или появлении новых всплесков негатива в вирусной плоскости", — добавил эксперт.

ПРОГНОЗЫ

В этих условиях давление на рубль может усиливаться, в краткосрочной перспективе курс рублевой валюты может ослабляться до уровней 75 рублей за доллар, отмечает Покатович из "БКС Премьер".

Также аналитик считает, что уровни в 76-78 рублей за доллар остаются потенциалом ослабления рубля на перспективу ближайшего месяца.

"Нефть перешла к снижению после того, как рынок переварил новости о новом глобальном соглашении о сокращении добычи нефти. Ключевая проблема на стороне спроса, и она далека от разрешения. Рубль снижается, испытывая понижательное давление со стороны рынка нефти и фондовых площадок, торгующихся в отрицательной зоне. Сегодня ожидаем торги в диапазоне 73-75 рублей за доллар", — говорит Олег Кочетков из "МТС Банка".

"Что касается дальнейших перспектив рубля, то сейчас какие-то прогнозы строить очень сложно. Фундаментально рубль должен быть намного слабее, где-то в районе ближе к отметке 80 рублей за доллар. Однако курс рубля во многом формирует Банк России за счет своих продаж валюты", — добавляет Антонов из "Алор Брокер".