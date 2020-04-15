МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 34,855 миллиарда рублей при спросе в 68,231 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 103,1% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,58% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,185% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,56% годовых.

На следующем безлимитном аукционе в среду министерство предложит инвесторам ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года.