МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду подвергся масштабным распродажам на фоне ухудшения настроений глобальных инвесторов, дополнительное давление оказывают упавшие ниже 29 долларов за баррель Brent цены на нефть, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.04 мск падал на 3,91%, до 2528,83 пункта, индекс РТС — на 5,6%, до 1069,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,45 рубля — до 74,45 рубля, курс евро — на 1,08 рубля – до 81,24 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,02% — до 28,41 доллара за баррель, в ходе торгов уже падал до 27,98 доллара за баррель.

Падение цен на нефть марки Brent ускорилось до 5% после публикации прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении спроса на нефть в 2020 году. Несмотря на усилия ОПЕК+ и стран G20 по стабилизации ситуации на рынке, рост нефтяных запасов может перегрузить мощности по хранению и транспортировке сырья уже в ближайшие недели, а к середине года они могут быть просто переполнены, также отметило агентство.

"Данные о профиците на сырьевом рынке не носят на текущий момент среднесрочного характера, а отражают краткосрочные волатильные тенденции. Исходя из корреляции потребления нефти и мирового ВВП, для устойчивого сокращения потребления на 10-20 миллионов баррелей в день необходимо сокращение мирового ВВП на 10%-20%, это значительно больше, чем предполагают сейчас средние прогнозы на рынке. Однако, для преодоления краткосрочных рисков дефицитов все же требуется определенное время (к тому же соглашение об ограничении добычи ОПЕК вступает в силу только с 1 мая)", — отмечает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

Эти обстоятельства создают высокие краткосрочные риски для "быков", добавляет он.

Европейские индексы снижаются на 1,1-2,4%, фьючерсы на американские биржевые индексы – на 1-1,8%, азиатские площадки закрылись в среду снижением на 0,45-1,4%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Детский мир" в среду представил позитивные операционные результаты за первый квартал текущего года. Тем не менее, общий негативный настрой на рынке давит на бумаги, к текущему моменту акции компании снижаются на 2,37%.

"С учетом обстановки мы считаем операционные цифры неплохими, но очевидно, что антивирусные меры замедлят операционное расширение сети и повлияют на рентабельность в этом году. Число открытий, прибыль и дивиденды за 2020 год, вероятно, окажутся ниже ожиданий, что вынуждает нас пересмотреть рекомендацию по "Детскому миру". Инвесторы также ожидают новости по финальным дивидендам за 2019 год", — отмечает Наталья Малых из ГК "Финам".

В лидерах падения – акции "Интер РАО" (-5,91%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 4,49%, обыкновенные акции – на 5,52%), акции "Лукойла" (-5,06%), "Новатэка" (-4,45%), "Роснефти" (-4,2%), а также акции "Русснефти" (-4,15%), "Мосэнерго" (-4,08%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-4,07%) и акции ТГК-1 (-4,02%).

"Акции НЛМК снижаются сегодня на 3%, что, по нашему мнению, обусловлено общерыночной динамикой. Операционные результаты оказались очень хорошими, объем производства вернулся на уровень первого квартала прошлого года. Сокращение продаж на 2% в годовом выражении обусловлено эффектом высокой базы", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом финанс".

Кризис не вредит предприятию из-за низкой долговой нагрузки (0,7х EBITDA), но дивиденды по итогам первого и второго квартала могут сократиться, поскольку компании необходимо будет направлять больше средств на производство, добавляет он.

В то же время продолжают сильно расти малоликвидные акции "Института стволовых клеток человека" (39,93%), которые за три дня роста подскочили в цене в 2,5 раза. При этом за последние дни значительно увеличился объем торгов в бумагах: если на прошлой неделе он не превышал 700 тысяч рублей, то сегодня, 15 апреля, объем торгов составляет почти 123 миллиона рублей.

Также среди растущих бумаг стоит отметить бумаги "Лензолота" (префы растут на 3,03%, обыкновенные акции – на 5,74%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (2,02%), акции "Трансконтейнера" (0,97%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (0,85%), обыкновенные акции "Ростелекома" (0,69%), акции "Фосагро" (),12%) и акции "Протека" (0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Осин из ИК "Фридом Финанс" ожидает снижения рынка как минимум до конца текущей недели, а, возможно, и до конца следующей.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в области 2422-2454 пунктов, у индекса РТС — на уровне 1050 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Сейчас более вероятным выглядит продолжение нисходящего движения и проверка на прочность данных поддержек", — добавляет он.