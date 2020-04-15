МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду на вечерних торгах усилил падение вслед за обвалившейся стоимостью нефти Brent ниже 28 долларов за баррель и усилившимися распродажами на западных рынках, индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.44 мск падал на 5,09%, до 2497,83 пункта, индекс РТС — на 7,14%, до 1052,37 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 6,32% — до 27,73 доллара за баррель и уже в ходе торгов падал до 27,38 доллара за баррель.

Европейские индексы снижаются на 2,15-3,65%, американские биржевые индексы — на 2,06-2,8%.