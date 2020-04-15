МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Курс рубля усилил падение вслед за обвалом стоимости нефти к 27 долларам за баррель Brent, американская валюта поднялась выше 75 рублей, евро подскакивал к 82 рублям, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.20 мск среды рос на 2,07 рубля – 75,07 рубля, курс евро — на 1,7 рубля, до 81,86 рубля (уже подскакивал до 82 рублей).

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,4% — до 27,4 доллара за баррель и уже опускался до 27,19 доллара за баррель.