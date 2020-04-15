МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду упали в пределах 4% на фоне опасений за мировую экономику из-за ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам сессии вторника британский индекс FTSE 100 снизился на 3,4%, до 5597,88 пункта, французский CAC 40 — вырос на 3,76%, до 4353,72 пункта, немецкий DAX — на 3,91%, до 10278,05 пункта.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры уже оказали заметное влияние на спрос, производство, торговлю, туризм и перевозки по всему миру. Аналитики ухудшают прогнозы по мировой экономике в текущем году, а рынки оценивают принимаемые властями многих стран меры по поддержке экономики.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в своем прогнозе, что мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса может упасть на 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

Поддержало снижение рынков и удешевление нефти. Нефть марки Brent дешевеет на 7%, WTI — на 3% после выхода статистики из США о сильном росте запасов нефти в стране за прошлую неделю — на 19,2 миллиона баррелей. На нефтяном рынке также сохраняются опасения вокруг спроса на сырье и эффективности сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В результате бумаги французской Total потеряли в цене 6%, итальянской Eni — 6,4%, британской BP — 6,7%.