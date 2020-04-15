МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду ощутимо упал на фоне резко ухудшившейся конъюнктуры фондовых и товарных торговых площадок.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 5,05%, до 2498,94 пункта, индекс РТС — на 7,62%, до 1046,88 пункта.

Западные биржевые индексы вечером падали на 2,1-3,9% на фоне провальных макроэкономических показателей. Цена на нефть при этом продолжила стремительно дешеветь второй день подряд и вечером падала на 6,6% до 27,64 доллара за баррель сорта Brent.