МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал – на максимальную величину с 18 марта на фоне провала рынка нефти.

Тон обвалу на всех мировых фондовых площадках также задавали слабые макроэкономические данные, в которых уже стали проявляться ограничительные меры в связи с распространением коронавируса по планете.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 5,05%, до 2498,94 пункта, индекс РТС — на 7,62%, до 1046,88 пункта. Такое падение стало максимальным с 18 марта, когда основные фондовые индексы РФ упали на 5-11%.

РЫНОК ОБВАЛИЛСЯ ВМЕСТЕ С МИРОМ

Российский фондовый рынок оказался под давлением на фоне продолжившегося обвала рынка нефти, который вечером терял 7,2% до 27,48 доллара за баррель сорта Brent.

Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона.

Давление на котировки продолжает оказывать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому падение спроса на нефть в среднем в текущем году составит рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА ожидает падения спроса на 26 миллионов баррелей в сутки в мае и на 15 миллионов баррелей в июне.

Западные фондовые рынки в среду также ощутимо падали: индексы США — на 2-2,8%, западноевропейские рынки – на 3,4-3,9%.

Инвесторы отыгрывают слабые макроэкономические данные, в которых стали проявляться негативные последствия распространения коронавируса.

В частности, розничные продажи в марте в США показали максимальное падение в месячном выражении — на 8,7% при прогнозе снижения на 8%. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года. МВФ оценил падение мирового ВВП в 2020 году в 3% или более. Это самое сильное падение со времен Великой депрессии в 1930-х годах.

В лидерах падения цены на российском рынке сегодня вполне закономерно оказались акции "Татнефти" (-7,9%), "Лукойла" (-7,4%), "Роснефти" (-7,2%), префы "Татнефти" (-7%). Выросли в цене акции "Фосагро" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Медведям" удалось перехватить инициативу у сопротивления на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и восстановить нисходящую динамику, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Подтверждением развития данного тренда станет уход индекса ниже 2400 пунктов. При этом ближайшей целью снижения могут выступать годовые минимумы, установленные в марте в районе 2100 пунктов", — добавил он.

В четверг настроения на рынках могут носить противоречивый характер и зависеть как от вирусного новостного фона, так и от вектора движения цен на нефть, говорит Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи завтра будет колебаться в пределах 2480-2680 пунктов", — оценил он.

Закрепление индекса Мосбиржи и РТС ниже 2500 и 1030 пунктов будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов соответственно, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Техническая картина на рынке, таким образом, может сместиться в сторону "медвежьей". Ориентир по индексу Мосбиржи на завтрашний торговый день: 2350-2570 пунктов", — оценила она.